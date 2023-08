Manhã de quarta pós feriado tem trânsito intenso em BH

Quem saiu de casa na manhã desta quarta-feira (16) precisou de um pouco mais de paciência do que o normal para chegar ao destino. Com um movimento muito intenso nas principais vias, o primeiro dia pós feriado prolongado começou diferente – e complicado – para os moradores de Belo Horizonte, que encararam engarrafamentos logo cedo.

Trajetos que demoram cerca de 20 minutos no dia a dia se estenderam para mais de uma hora. Quase 300 cidades mineiras estão sob alerta de chuva forte até quarta (16)

As avenidas Cristiano Machado, Antônio Carlos, Nossa Senhora do Carmo e a região Central da capital foram as mais afetadas pelos congestionamentos.

De acordo com a BHTrans, os congestionamentos foram provocados pelo alto fluxo de veículos devido à volta do feriado.