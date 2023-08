Marcas famosas: PM estoura laboratório de adulteração de cerveja em Minas

A Polícia Militar estourou nesta sexta-feira (25/8) um laboratório de adulteração de cerveja em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais. Cinco homens, com idades entre 18 e 40 anos, foram presos.

O grupo, segundo as autoridades, retirava as tampas e os rótulos das garrafas de cerveja de uma marca mais barata de São Paulo e colocava no lugar a identificação das famosas marcas Original e Brahma. A carga era vendida para estabelecimentos comerciais de Belo Horizonte e, a princípio, também destinada a outras cidades da Grande BH.