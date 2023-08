Marcos Petraglia toma posse como presidente do Rotary Club de Capinópolis

Capinópolis, Minas Gerais. O Rotary Club de Capinópolis empossou sua nova diretoria no último sábado (19.ago.23). Marcos Petraglia é o novo presidente para o ano rotário 2023/2024.

Miramar Mendes, presidente do ano rotário 2022/2023, deu posse ao novo presidente, que em seguida, empossou sua diretoria.

Doralice Pereira deu posse à presidente da Casa da Amizade do Rotary Club de Capinópolis, Melissa Batista, reconduzida para a gestão 2023/2024.

Marcos Petraglia, presidente do Rotary Club de Capinópolis, e Melissa Batista, presidente da Casa da Amizade | Foto: Divulgação

No discurso de posse, o presidente do Rotary Club 23/24 convidou a todos os presentes a estarem acompanhando e conhecendo o Rotary de perto, e lembrou os Rotarianos a importância do desafio do lema — “Crie Esperança no Mundo”—, ressaltando a necessidade das ações sobre o fortalecimento da saúde mental e a luta contra a erradicação de doenças como a Poliomielite.

Membros empossados

Marcos Antonio Franco Petraglia Filho — Presidente.

Miramar Mendes Ferreira — Vice Presidente e Tesoureira

Elson Oliveira Ramos – Diretor Administrativo

Riselena Custódio – Diretora De Projetos Humanitários, Juventude e Imagem Pública; Edward Sales — Diretor de Protocolo e 1° Secretário.

Na oportunidade foram desejados votos de sucesso por membros representativos da sociedade, do legislativo e do Rotary, como a entrega da Mensagem da Governadora Manuela Keiko pelo Governador Assistente da Área IX Carlos Rocha.

Cleidimar Zanotto e Jaisson Souza, prefeito de vice-prefeito de Capinópolis, e o vereador Edwardão foram as autoridades constituídas que prestigiaram o evento de posse.

Fotos da posse: