Médica é denunciada por erro médico em parto de gêmeos

Uma médica de Muriaé, na Zona da Mata Mineira, foi indiciada pela Polícia Civil pelo crime de homicídio culposo majorado em razão da inobservância de regra técnica de profissão. Traduzindo, ela foi indiciada por suspeita de erro médico.

Segundo a PC, uma mulher grávida de gêmeos foi atendida pela médica há algumas semanas. Ela chegou ao hospital com quadro de pré-eclâmpsia. No entanto, mesmo com os sintomas, ela foi liberada pela médica.

No dia seguinte, a grávida retornou ao hospital, mas em estado mais grave. Ela entrou em coma e precisou passar por uma cesárea para retirar os bebês. Um deles já estava morto. O segundo nasceu com vida, mas morreu horas depois.

“A perícia técnica da PCMG constatou que a vítima já se encontrava em quadro de pré-eclâmpsia por ocasião do primeiro atendimento, sendo inobservado pela investigada as regras do Manual de Gestação de Alto Risco do Ministério da Saúde”, explicou o delegado Glaydson de Souza Ferreira, que conduziu a investigação.

Segundo o delegado, a causa da morte do bebê que nasceu vivo foi o quadro de eclâmpsia da mãe. “É importante mencionar ainda que a causa da morte da criança que nasceu com vida foi justamente a eclâmpsia-materna, o que atrai a imputação do resultado morte a conduta omissiva da médica”, destacou.

A médica vai responder por erro médico e poderá ser presa. A Polícia Civil não passou o nome da profissional ou do hospital em que ela trabalha. Por isso, o jornal Estado de Minas não conseguiu o contato da defesa da médica.

O Sindicato dos Médicos de Minas Gerais e o Conselho Regional de Medicina (CRM) não se pronunciaram sobre o caso.