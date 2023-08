Minas registra os 5 menores índices de umidade do ar no Brasil

Um dia depois de Minas Gerais registrar os cinco menores índices de umidade do ar no Brasil, nesta quarta-feira (23/8) o cenário não deve mudar no estado.

Segundo Anete Fernandes, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo quente e seco, que traz a baixa umidade deve prevalecer na maior parte de Minas, apenas a Região Leste que os índices devem melhorar.

“A gente deve ter uma grande área do estado hoje com umidade abaixo de 20%, que é o nosso nível de aviso laranja. Então, basicamente grande parte do estado, incluindo a capital, devem entrar nessa expectativa de umidade inferior a 20% no período da tarde”, diz a meteorologista.

Belo Horizonte registrou nessa terça-feira (22/8) um índice de umidade em torno de 20%, com temperatura máxima de 31°C. Nesta quarta-feira (23/8) a umidade será de 15% à tarde, com máxima de 33°C.

Anete alerta que na sexta-feira (25/8), algumas cidades das Regiões Norte, Noroeste e Triângulo correm o risco de chegar às temperaturas máximas recordes de 40°C.

Cinco menores índices de umidade do ar no Brasil