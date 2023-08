Mineiro cria avatar por inteligência artificial para dar dicas de vendas

Já pensou vender uma ideia ou um produto através de um boneco, criado por inteligência artificial, e conquistar mais de 220 mil pessoas? Pois é isso que um tricordiano, especialista em vendas, está fazendo e o personagem já conta com milhares de fãs nas redes sociais.

O Guru das Vendas foi criado por Leandro Branquinho, natural de Três Corações, no Sul de Minas, um dos palestrantes de vendas mais renomados do Brasil. Especialista também em criatividade, ele viu na inteligência artificial uma oportunidade para divulgar ainda mais os seus conhecimentos sobre técnicas de vendas, atendimentos e lideranças.

“Quando eu comecei a postar sobre inteligência artificial, na verdade, foi mais uma curiosidade. Eu dou palestras e treinamentos há muitos anos e as redes sociais são ferramentas muito úteis para ajudar a divulgar o trabalho de quem quer vender alguma coisa. Então, se a pessoa quer vender um produto ou serviço ela precisa estar presente nas redes sociais e uma das maneiras de estar presente é em vídeo. Gravar vídeo gera credibilidade e confiança na pessoa que está comprando ou pensando em comprar. E muitas vezes, o empresário, vendedor ou dono do negócio tem vergonha de gravar vídeo. E eu descobri uma ferramenta que faz isso”, relata Leandro.

Mas, para que a inteligência artificial funcione a favor do que se almeja, existe um processo até que o produto final saia como o esperado, o que foi explicado por Leandro Branquinho, que soma milhares de visualizações todos os dias nas redes sociais, inclusive, já atingiu a marca de um milhão de ‘views’ em um único vídeo.

“Você grava a sua voz, cria um avatar como se fosse um desenho animado ou uma foto criada por inteligência artificial e depois você anima isso. Tem inteligência artificial que faz todo o processo, desde o áudio, imagem até animação. Quando eu percebi isso, eu falei que iria experimentar fazer para que as pessoas não tenham mais desculpas para não gravarem vídeos. Para aquela pessoa que fica com vergonha de gravar vídeo e não quer aparecer, é uma ferramenta que ela pode utilizar, pois cada vez mais as pessoas estão consumindo vídeos”, explica.

O Guru das Vendas explodiu e virou um sucesso. O que era apenas uma curiosidade se tornou um perfil profissional e uma referência para os seguidores, inclusive, ao se tratar de inteligência artificial.

“O primeiro vídeo que eu postei foi vídeo sobre técnica de venda. Depois eu percebi que muitas pessoas começaram a perguntar qual a ferramenta que eu utilizava. Então, passei a gravar vídeos falando sobre ferramentas de inteligência artificial. O perfil já tinha certo crescimento, mas quando começamos a falar sobre o assunto, o aumento foi absurdo e em pouco mais de 40 dias, ganhamos mais de 70 mil novos seguidores. Foi um crescimento muito rápido e hoje já ultrapassamos a casa dos 229 mil, com vídeos com mais de um milhão de visualizações”, ressalta Leandro.

Este é mais um exemplo de sucesso possibilitado pelas inteligências artificial e humana que, unidas, possuem potenciais extraordinários para aproximar o virtual e o real, impactando, diretamente, a vida das pessoas.

Portanto, uma tarefa considerada chata ou repetitiva pode ser automatizada, facilitando e transformando as atividades do dia a dia.mil seguidores e uma informação legal… ele tem colocado o avatar em várias cidades do Sul de Minas (Varginha, São Thomé das Letras, Três Corações), do Brasil (Rio de Janeiro, Brasília) e locais do exterior como, por exemplo, a Disney. Assim, une a cultura ao projeto e também é um meio de fazer com que as pessoas se identifiquem.

Conheça o dono do avatar

Leandro Branquinho é especialista em vendas e já soma milhões de fãs, inclusive, nas redes sociais, que ultrapassam a casa de um milhão e meio de seguidores. Ele tem mais de 19 anos de experiência como palestrante e sua trajetória é marcada por muito sucesso.

Com mais de 1000 empresas treinadas e mais de um milhão e meio de vidas impactadas através da internet, Leandro já percorreu por 25 estados do Brasil e já apresentou suas técnicas e ferramentas de vendas na Argentina, Estados Unidos, Chile, Guiana Francesa, Paraguai e Uruguai.

É formado em Comunicação Social, tem Pós-Graduado em Gestão de Micro e Pequenas Empresas, possui especialização em Marketing Estratégico e curso de Gestão de Equipes de Vendas. Além de cursos no exterior, como no Disney Institute, na área de vendas e liderança.

Leandro Branquinho começou a carreira no mundo das vendas bem jovem. Com 13 anos, foi emancipado pelos pais e abriu o seu primeiro negócio, uma loja de videogames – Game Club.

Antes disso, esteve boa parte da sua infância atrás do balcão da loja de cosméticos de sua mãe. Com ela, aprendeu diversas lições sobre atendimento, negociação, vendas e administração.

A Game Club funcionou por 13 anos e, logo após, Leandro abriu uma loja de moda jovem, skate e streetwear que virou uma rede, com lojas pelas cidades do Sul de Minas Gerais, como Três Corações, Lavras e Varginha. Além disso, este empreendimento foi a primeira operação de e-commerce no Brasil.

Em seguida, Leandro passou a promover treinamentos de vendas para outras lojas, como redes de lojas de calçados, roupas, materiais de construção, ferramentas, entre outros.

No ano de 2016, Branquinho esteve em uma expedição do Chuí, município do Rio Grande do Sul, até a cidade de Oiapoque, no Amapá, em busca do melhor vendedor do país. Ao final da jornada de 17 mil quilômetros pelo Brasil, Leandro listou os 200 campeões de vendas e, atualmente, através de suas palestras, ele explana sobre as histórias e descobertas da expedição.

