Moradores temem queda de poste em rua de Belo Horizonte

Moradores da Rua Ajair de Almeida Costa, no Bairro Mantiqueira, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, temem que um poste localizado próximo ao número 501 caia e provoque um acidente, além do risco de machucar algum pedestre. Isso porque o poste está quebrado próximo à sua base e apresenta algumas rachaduras.

Segundo pessoas que moram no local, o problema começou há algumas semanas. Um pedido de vistoria foi aberto junto à prefeitura de Belo Horizonte pelo site da BHIP, concessionária de iluminação pública da capital mineira, mas a solicitação foi indeferida sob alegação de que “o assunto não é relacionado à IP”, sem mais detalhes ou informações de como proceder.

Os moradores, então, procuraram a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) pelo número 116, mas não conseguiram falar com um atendente e foram orientados a retornar a ligação posteriormente. Eles também não encontraram informações pelo aplicativo ou pelo site da Cemig.

Com o impasse, enviaram a imagem do poste para a reportagem do Estado de Minas. Eles pedem que o problema seja resolvido antes que aconteça algum acidente no local.

Em nota, a Cemig informou que “vai enviar uma equipe para avaliação da estrutura. Caso a avaliação seja de que a situação é emergencial, irá providenciar a troca imediata do poste. Caso seja possível programar, será feita a programação para a troca”.

O em.com.br também procurou a prefeitura de BH para obter informações sobre a situação no Bairro Mantiqueira e aguarda retorno. A matéria será atualizada com o posicionamento da administração municipal.