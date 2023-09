Rio de Janeiro (RJ) – Morre a atriz Aracy Balabanian aos 83 anos. Foto: TV Show Passione

A atriz Aracy Balabanian morreu hoje (07.ago.23), no Rio de Janeiro, aos 83 anos.

A informação foi confirmada pela assistente pessoal da atriz e pela clínica São Vicente, onde ela estava internada. Aracy nasceu em 22 de fevereiro de 1940, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e não tinha filhos.

A atriz foi diagnosticada com câncer de pulmão em dezembro de 2022, segundo informações da TV Globo. Sua carreira foi marcada por mais de 50 anos de atuação, tendo estreado na emissora em 1972, na novela “Primeiro Amor”, e ganhado destaque no programa infantil “Vila Sésamo”, interpretando a personagem Gabriela.

Aracy teve papéis marcantes em novelas como “O Casarão” (1976), “Ti Ti Ti” (1985), “Rainha da Sucata” (1990) e “A Próxima Vítima” (1995). Entretanto, sua personagem mais icônica foi a socialite Cassandra, na série “Sai de Baixo”.

Filha de imigrantes armênios, desde criança, Aracy nutria o desejo de ser atriz e se apaixonou pelo teatro. Aos 18 anos, optou por dedicar-se exclusivamente à carreira de atriz e ao teatro, abandonando a faculdade de Ciências Sociais na USP.

Sua carreira foi homenageada pela Globo, com a exibição do filme “Sai de Baixo” na Sessão da Tarde, e também durante o Criança Esperança, com uma entrevista reexibida no programa Conversa com Bial.

Miguel Falabella, amigo de longa data da atriz e colega de elenco em “Sai de Baixo”, foi um dos primeiros a lamentar a sua morte.

Aracy Balabanian atuou em diversas novelas ao longo de sua trajetória, sendo seus últimos trabalhos em 2019, no filme “Sai de Baixo – O Filme” e no especial de fim de ano “Juntos a Magia Acontece”.

A atriz deixa um legado significativo no teatro e na televisão brasileira, sendo uma das artistas mais marcantes da história do país.