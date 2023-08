Morte de torcedores: endereços de empresa dona de ônibus são fiscalizados

Agentes do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP), realizaram, na manhã desta terça-feira (22/8), uma operação para identificar e encontrar os endereços relacionados à empresa dona do ônibus que se acidentou e matou sete torcedores do Corinthians, deixando outras 36 pessoas feridas, no último domingo (20), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o órgão, as diligências tinham como objetivo localizar a empresa e descobrir se algum veículo estava com o cronotacógrafo vencido. O item é essencial para checar como estava o ônibus durante o trajeto e funciona como a “caixa-preta” de um avião. Sempre que o veículo está ativo, o tacógrafo registra as informações, seja velocidade, condução e outras mais. Com ele, também é possível ver se o ônibus fez pausas para o condutor descansar, velocidade média e tempo em que percorreu o trajeto.

Os agentes estiveram nos endereços cadastrados e não encontraram nenhum responsável. Os locais não eram considerados garagens ou oficinas, sendo apenas residências. Nenhum ônibus ou van foram encontrados

O acidente

Um ônibus com torcedores do Corinthians tombou por volta das 3h desse domingo (20) na BR-381, altura do Km 525,4, entre Brumadinho e Igarapé, na Grande BH, matando sete pessoas e deixando 36 feridos.

Inicialmente, foi divulgada a informação de que, no local, sete pessoas morreram. No entanto, por volta das 9h30, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) emitiu um comunicado dando conta de oito mortos ao todo. Às 11h, a polícia publicou uma errata informando que se tratavam mesmo de sete mortes.

O transporte particular retornava para São Paulo depois da partida de sábado, no Mineirão, em Belo Horizonte, a 60 quilômetros do local do acidente.