Motociclista morre em acidente no Complexo da Lagoinha

Um motociclista, de 35 anos, morreu em um acidente no Complexo da Lagoinha, no Centro de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (18/8).

O acidente foi no Viaduto A, entre a rua Curitiba e a avenida Antônio Carlos. Segundo a BHTrans, a faixa da direita no sentido centro está interditada.

O motociclista seguia pelo viaduto no sentido da rua Curitiba, perdeu o controle da direção e atingiu a mureta.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte do homem ainda no local do acidente. A perícia da Polícia Civil foi acionada.