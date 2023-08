Motorista de ônibus de corintianos segue internado em estado grave

O motorista do ônibus que levava os torcedores do Corinthians segue internado em estado grave no Hospital Regional de Betim, segundo o último boletim divulgado pela prefeitura. O veículo se envolveu em um acidente na BR-381 entre Igarapé e Brumadinho, na Grande BH, na madrugada desse domingo (20/8).

De acordo com o boletim divulgado, o condutor, de 39 anos, permanece em estado delicado, mas está respondendo bem aos cuidados. Ele segue internado no CTI.

Além dele, outras seis vítimas seguem internadas no Hospital Regional. Um homem, de 56 anos, apresenta quadro estável. Ele passou por um procedimento e está em observação na unidade de clínica cirúrgica.

Outro homem, de 47 anos, tem quadro estável, internado na Unidade de Decisão Clínica, e será encaminhado para o CTI, para monitoramento mais ostensivo.

Um paciente, também do sexo masculino, de 29 anos, apresenta quadro estável de saúde e segue internado no CTI.

Uma mulher, de 21 anos, apresenta quadro estável e está em observação na Unidade de Decisão Clínica.

Um idoso, de 61 anos, está estável e segue em observação na unidade de pronto-socorro.

Todos os internados estão recebendo os devidos cuidados médicos, segundo a Prefeitura de Betim. As informações detalhadas sobre o estado de saúde dos pacientes estão sendo repassadas diretamente aos familiares e/ou responsáveis.

O acidente

Um ônibus com torcedores do Corinthians tombou por volta das 3h deste domingo na BR-381, altura do Km 525,4, entre Brumadinho e Igarapé, na Grande BH, matando ao menos sete pessoas e deixando 36 feridos, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

O Corpo de Bombeiros e a PRF divergem sobre o número de ocupantes. O primeiro informa 43; o segundo, 48.

Inicialmente, foi divulgada a informação de que, no local, sete pessoas morreram. No entanto, por volta das 9h30, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) emitiu um comunicado dando conta de oito mortos ao todo. Às 11h, a polícia publicou uma errata informando que se tratavam mesmo de sete mortes.

O transporte particular retornava depois da partida de sábado, no Mineirão, em Belo Horizonte, a 60 quilômetros do local do acidente.