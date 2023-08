Motorista denuncia furto de líquidos para hemodiálise em hospital de Minas

Um motorista de caminhão, de 26 anos, denunciou à Polícia Militar o furto de uma caixa com líquidos utilizados em hemodiálise, que teria acontecido no estacionamento do Hospital Bom Samaritano, em Governador Valadares, na região mineira do Vale do Rio Doce, nesta segunda-feira (28/8).

Homem é suspeito de matar ex com 26 facadas ao vê-la com novo namorado Ainda conforme o profissional, que registrou a ocorrência no fim da tarde, o furto aconteceu durante a madrugada, quando ele estava descansando dentro da cabine do caminhão.

O trabalhador contou à PM que foi acionado pelo guarda do hospital. O funcionário da unidade de saúde, segundo conta, viu uma porta do caminhão aberta e algumas caixas no chão, suspeitando que alguém pudesse ter mexido no carregamento.

Por fim, o motorista disse às autoridades que notou a falta de uma caixa contendo quatro unidades do líquido para hemodiálise após concluir as entregas em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. Nenhum suspeito foi identificado pela Polícia Militar.