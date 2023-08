Doutor da Esperança: ele mudou de profissão para ajudar dependentes químicos e codependentes gratuitamente

Capinópolis, Minas Gerais. O que levaria um profissional da contabilidade, bem sucedido, querido e respeitado, a deixar a profissão e mudar o rumo drasticamente? A resposta é simples — o amor.

Filho de Delício Gonçalves e da dona Ilda, Roberto Gonçalves nasceu em Ituiutaba em 17 de abril de 1964. Mudou-se para Capinópolis em 1970. Tem dois irmãos, que parecem ter tido os nomes inspirados nas duplas sertanejas — Roney e Ronaldo.

Com cabelos fartos, jeito despojado e barbas longas, formou-se em Administração e Contabilidade,

Casou com Cláudia Regina. É pai de Roberto Filho, e sogro da influenciadora digital Letícia Viniele. É avô do Pietro, do João e da Aurora.

(esq) Cláudia, Roberto, Letícia, Roberto Filho, João e Pietro | Foto: Arquivo pessoal

Em 1981, formou-se como técnico em Contabilidade. Em 1985, graduou-se em Administração; em 1987 em Ciências Contábeis e em 1989 decidiu graduar-se em Pedagogia. Atuou como professor no curso técnico de Contabilidade em Capinópolis de 1988 à 1991.

Abriu o escritório Village Contabilidade juntamente com o irmão Roney Gonçalves.

Em setembro de 2006, foi um dos fundadores da Casa Menino Jesus. A instituição acolhe crianças e adolescentes em estado de risco social das cidades de Capinópolis, Ipiaçu e Cachoeira Dourada.

O drama das drogas

Em 2013, ele viveu um drama ao ver uma pessoa querida envolvida com as drogas. Aos 49 anos, nunca havia visto uma droga de perto — apenas pela internet e pela tv.

Sem saber o que fazer, buscou auxílio com uma psicóloga, e passou a praticar o yoga para equilibrar a mente e o corpo.

“E eu vislumbrei essa necessidade de aprender sobre esse assunto. Pra que eu tivesse condições de auxiliar essa pessoa. E foi aí também que eu tive o primeiro contato com um atendimento psicológico. Eu fui até atendido por uma psicóloga que me deu o suporte necessário para que eu adquirisse condições de auxiliar essa pessoa”, disse.

Sem saber quais atitudes tomar diante da situação, notou que era um codependente. O termo pode ser compreendido como alguém que exibe um padrão de comportamento caracterizado por uma dependência emocional excessiva em relação a outra pessoa, muitas vezes em um relacionamento pessoal, como em um relacionamento romântico e familiar.

Roberto notou que a psicoterapia o auxiliava a enxergar em meio a um cenário de trevas emocionais.

O ente querido, que ele faz questão de proteger, reorganizou suas ações e decidiu procurar apoio para deixar o vício.

Roberto, então, tomou uma decisão drástica — deixou a profissão de contador, e voltou a frequentar os bancos de uma faculdade. Formou-se como psicólogo pela Universidade Estadual de Minas Gerais —UEMG em 2021.

Resnascer

Ao iniciar os estudos, já havia um projeto em mente — o Renascer—, com objetivo de atuar como voluntário e devolver a esperança aos dependentes químicos e codependentes.

“E a partir daí eu busquei então fazer o curso de Psicologia para que eu tivesse também nas minhas mãos essa essa ferramenta para contribuir com as outras pessoas que estivessem vivenciando”, disse o psicólogo.

Atualmente Roberto atende de segunda à quarta-feira no Lar Fraterno Odovilho Alves Garcia. Junto com ele, outros profissionais também adotam uma postura de entrega e auxílio ao próximo, como é o caso de Sirlene Reis, sua antiga professora de yoga, e de Humberto Rodrigues.

Sirlene Reis ministra aulas de yoga toda terça e quinta-feira a todos os interessados. Entretanto, a professora abriu mão de cobrar mensalidade de dependentes e codependentes. As aulas de yoga são ministradas no Lar Fraterno Odovilho Alves Garcia.

Humberto Rodrigues e a esposa Reila conduzem o Alcoólicos Anônimos com apoio de voluntários. O projeto atua na recuperação de pessoas que lutam contra o alcoolismo.

Roberto Gonçalves atua de forma voluntária e gratuita na recuperação de dependentes químicos e das pessoas impactadas. Ao jornalista Paulo Braga, o psicólogo destacou que tem alcançado resultados positivos e animadores.

Como missão de vida, o Doutor da Esperança também disponibiliza o número particular de celular para atender dependentes em qualquer dia e horário.

Essa é mais uma história que merece ser contada no Tudo Em Dia.