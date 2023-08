Mulher ameaça crianças com arma de brinquedo e é presa

Uma mulher de 59 anos foi presa na quarta-feira (30/8) após usar uma arma de brinquedo para ameaçar crianças no bairro Vilela, em Barbacena, no Campo das Vertentes, informou a Polícia Militar.

A equipe policial foi na residência da mulher, após as crianças acionarem a corporação. Segundo elas, a moradora saiu no portão do imóvel com a arma de brinquedo em punho e as ameaçou, dizendo para não chutarem mais o portão da casa dela.

Em depoimento, ela confirmou ouvir um barulho no portão e saiu para repreender as crianças. Ela confirmou que mostrou a arma de brinquedo durante a ameaça.

A mulher foi presa pelo crime de ameaça e conduzida para a Delegacia de Polícia juntamente a arma de brinquedo apreendida.