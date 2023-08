Mulher é achada morta com sinais de violência em rio no Vale do Rio Doce

O Corpo de Bombeiros localizou o corpo de uma mulher, de idade ainda não identificada, em um rio no bairro Ipaba, em Santana do Paraíso, no Vale do Rio Doce, nesta quarta-feira (23/8). A suspeita é de que a vítima, encontrada em meio a sinais de violência, tenha sido assassinada.

Os militares realizaram as buscas com equipes de mergulho, que localizaram o corpo a uma distância aproximada de quatro metros da margem e a cerca de 1,5m de profundidade.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima possuía sinais de agressão no crânio e escoriações pelo corpo. As roupas dela e dois pedaços de madeiras encontrados nas proximidades estavam com marcas de sangue.

O local também continha sinais de que a mulher teria sido arrastada até o Rio Doce, dizem os bombeiros.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo liberado ao Instituto Médico-Legal (IML) após a conclusão dos trabalhos investigativos preliminares de praxe.