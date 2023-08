Mulher é agredida em motel ao negar saída do namorado para comprar cigarro

O que era para ser uma noite de prazer se transformou em ocorrência policial. Nessa terça-feira (22/8), a Polícia Militar (PM) de Uberaba, no Triângulo Mineiro, foi acionada a comparecer em um motel da cidade.

No local, uma mulher de 40 anos, que apresentava escoriações no rosto e na mão esquerda, disse que foi agredida fisicamente pelo namorado, de 32 anos.

Ela relatou aos policiais que tudo começou em uma discussão entre o casal porque o suspeito queria sair para comprar cigarros.

Diante da negativa da namorada em esperar ele retornar, o mesmo teria se tornado agressivo.

Ela contou que ele a enforcou com as mãos e, na sequência, desferiu vários socos e tapas em seu rosto. Nesse momento, a vítima conta que temeu morrer e começou a gritar por socorro. Um funcionário do motel ouviu os gritos e acionou a PM.

Também consta no registro policial que, no momento da chegada da PM, o suspeito estava exaltado e gesticulando bastante, aparentemente sob efeito de algum tipo de entorpecente.



Diante do relato da mulher, o homem foi preso sob suspeita de lesão corporal.

Em seguida, o namorado e a vítima foram encaminhados para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Uberaba e, posteriormente, para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil (PC) da cidade.