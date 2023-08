Mulher é espancada após flagrar namorado transando com outro homem

Uma mulher sofreu graves ferimentos nesse domingo (20/8) em Uberaba, no Triângulo Mineiro, após flagrar o namorado praticando sexo com outro homem em uma casa da cidade. O suspeito, que foi identificado, está foragido.

Segundo informações de registro da Polícia Militar (PM), a vítima foi encaminhada em estado grave por ambulância de Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel com Urgência (Samu) para o Hospital Regional José de Alencar. Ela foi localizada caída em via pública.

No hospital, a vítima relatou aos policiais militares que foi agredida com vários socos, pontapés e enforcamento no pescoço depois que questionou o namorado sobre o motivo dele estar se relacionando sexualmente com outro homem. Nesse momento o suspeito teria ficado furioso.

O registro da ocorrência foi encaminhado para a Polícia Civil (PC) de Uberaba, que deve instaurar inquérito policial para investigar o caso.