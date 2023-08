Mulher é morta dentro de quarto de hotel no Centro de Montes Claros

Uma mulher, de 40 anos, foi morta dentro do quarto de um hotel, onde o corpo dela foi encontrado, no Centro de Montes Claros, no Norte de Minas, na noite de dessa segunda-feira (14/8). O suspeito do crime é um homem, de 53 anos, que foi preso pela Polícia Militar, no mesmo dia, em Carbonita, no Vale do Jequitinhonha.

A vítima, cujo primeiro nome é Geralda, foi morta com um golpe de faca no pescoço. Funcionários do hotel disseram que o casal deu entrada no estabelecimento por volta das 8h40. Por volta do meio-dia, o homem, que usava uma máscara facial, saiu sem pagar a conta e não retornou ao local.

Desconfiados, na noite de segunda-feira, os atendentes do hotel chamaram no quarto e a hóspede não respondeu. Eles abriram a porta e encontraram a vítima morta, na cama, com um corte no pescoço e ensanguentada.

De acordo com informações levantadas pela polícia, a mulher era moradora de Lagoa dos Patos, da mesma região, e mantinha um relacionamento extraconjugal com um morador de Carbonita. Ao deslocar para Montes Claros, na segunda-feira, em táxi, ela disse aos familiares que iria realizar exames médicos.

Ainda conforme o boletim de ocorrência da PM, durante levantamentos feitos em Lagoa dos Patos e Carbonita, os militares identificaram o homem apontado como suspeito do crime e conseguiram uma fotografia dele, que foi mostrada a uma funcionária do hotel em Montes Claros. Ela reconheceu o suspeito e disse que ele e a vítima tinham o costume de frequentar o estabelecimento a cada 15 dias.

Segundo as informações da Polícia Militar, o suspeito do feminicídio foi preso na cada dele em Carbonita e, ao ser questionado, confessou o crime e disse que estava sendo ameaçado pela vítima, que teria o agredido no hotel. Com isso, pegou uma faca e golpeou a mulher no pescoço.