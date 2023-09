Mulher fica ferida em acidente no Setor Norte, em Ituiutaba

Na tarde dessa quinta-feira, por volta das 17h, o 2º Pelotão de Bombeiros Militar de Ituiutaba foi acionado após um acidente de trânsito entre um carro e uma moto na rua Antônio Teodoro Oliveira, no bairro Setor Norte.

Prontamente os Bombeiros deslocaram para o endereço com a unidade de resgate para o atendimento a vítima. Os Bombeiros prestaram atendimento a condutora que apresentada contusão no membro superior direito e também apresentava um corte no pé esquerdo.

A vítima foi conduzida para o Hospital de Pronto Atendimento de Ituiutaba onde recebeu os cuidados médicos.