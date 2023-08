Mulher mata companheiro a tijoladas após ser agredida por pegar carona

Um homem, de 48 anos, foi morto a tijoladas após agredir a esposa, em Arcos, no Centro-Oeste mineiro. De acordo com a Polícia Militar, o homem tinha um histórico de agressão contra ela.

Segundo a PM, o homem começou a discutir com a mulher durante a tarde dessa quinta-feira (17/8). Ele estava irritado pelo fato dela ter pegado uma carona com um amigo para ir até o Fórum da cidade.

“[Ele] Disse que ia na casa do rapaz que havia lhe dado carona para tirar satisfação, pois mulher sua não andava no carro de outro homem, que iria matar ela e o cara se descobrisse algo entre os dois”, relatou a mulher no boletim de ocorrência que o Estado de Minas teve acesso.

Na sequência, o homem pegou um machado e colocou sobre o fogão, a ameaçando novamente de morte. Depois, ele saiu de bicicleta e retornou horas depois. Segundo a PM, o homem voltou na hora que a mulher estava indo para o banho. Ele disse que ia tomar banho com ela, o que foi negado, pois a mulher estava com receio de ser agredida no banheiro.

“Ele começou a lhe agredir, segurando-a pelo pescoço e em seguida lhe agarrou pelos braços imobilizando suas mãos para trás e começou a lhe arrastar para o quintal da residência”, relatou a mulher aos policiais no B.O.

Diante da agressão, a mulher pediu ajuda para o filho, de 19 anos, que estava em casa. Ele foi pra cima do homem e começou o serugou pelo pescoço. A mulher pegou um tijolo e acertou duas vezes na cabeça do companheiro, que desmaiou.

Ela disse para os policiais que ligou para o SAMU, mas, quando a ambulância chegou, os médicos viram que ele estava sem vida.

A mulher e o filho foram levados para a Delegacia de Formiga. O caso será investigado pela Polícia Civil.