Mulher mata ex-companheiro com faca de cozinha durante briga

Uma mulher de 32 anos é suspeita de matar o ex-companheiro dela, de 26, com uma facada, em Aimorés, no Vale do Rio Doce. Ela foi presa na madrugada desta segunda-feira (21/8).

Segundo a Polícia Militar, a motivação do crime seria uma agressão do homem contra ela, em uma briga do ex-casal.

A própria mulher ligou para a Polícia Militar após esfaquear o ex. Segundo ela, ele estava na casa onde ambos moravam e ele a teria agarrado por trás. Ela conseguiu se livrar dele, mas foi agredida com um tapa na nuca.

Neste momento, ela estava com uma faca na mão, que usou para cortar linguiça, e o golpeou na região do abdômen, próximo ao peito.

Ainda segundo a polícia, a mulher tentou estancar o sangramento enquanto esperava uma ambulância. O homem foi encontrado com vida e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A faca usada no crime foi apreendida. A mulher foi conduzida para a delegacia de Aimorés. Ela informou que não foi a primeira agressão por parte do ex-companheiro, que não aceitava o fim da relação.