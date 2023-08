Mulher morre carbonizada depois de passar mal ao tentar apagar incêndio

Uma mulher, de 48 anos, morreu carbonizada na zona rural de Caraí, no Norte de Minas. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava com uma amiga e as duas atearam fogo em um pasto, na tarde dessa quarta-feira (23/8).

De acordo com a PM, o fogo acabou se espalhando e atingiu uma grande proporção. Ao ver a situação, as duas amigas tentaram apagar as chamas.

No entanto, a vítima acabou passando mal por ter inalado muita fumaça e desmaiou. O corpo dela caiu sobre as chamas e foi carbonizado. Alguns familiares chegaram e conseguiram retirar a vítima das chamas.

O SAMU foi acionado e chegou até o local do acidente, mas constataram que a vítima estava morta. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Teófilo Otoni.