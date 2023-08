Mulher perde controle de direção, capota carro e cai em ribanceira

Sorte. Assim pode ser definido o destino de pai e um casal, sua filha e o marido, que estavam no carro que rolou uma ribanceira de cerca de 40 metros. O acidente ocorreu na altura do quilômetro 179 da rodovia MG-129, Estrada Real, próximo a Itatiaia, na região central do estado, no final da noite de domingo.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiros, o veículo era dirigido pela mulher, que perdeu o controle do veículo, saiu da estrada e desceu capotando a ribanceira.

O Corpo de Bombeiros de Conselheiro Lafaiete e Congonhas foram acionados e, quando os militares chegaram ao local, encontraram pai e filha fora do veículo, já na estrada, mas o marido estava preso nas ferragens.

O homem foi desencarcerado, colocado numa maca e levado para um hospital em Congonhas. Pai e filha foram conduzidos para o Hospital e Maternidade São José em Conselheiro Lafaiete.