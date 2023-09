Mutirão online para licenciamento de veículos é prorrogado por mais 2 meses

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG) prorrogou o mutirão virtual de atendimento para regularização do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) 2023 até o dia 31/10. Os prazos para a renovação do documento se mantêm. Anteriormente, o mutirão iria até o dia 31 de agoto, mas o serviço foi estendido por mais 60 dias. Lucas Vilas Boas, de trânsito da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito (CET-MG), explica a escolha de continuar o serviço virtual de renovação do CRLV. "Com o sucesso nas avaliações dos atendimentos do mutirão virtual, decidimos prorrogar o serviço, muito importante por auxiliar o cidadão na regularização do CRLV 2023. Entendemos que essa iniciativa inovadora e acessível é uma ferramenta a mais para o cidadão, que, durante o atendimento, pode tirar suas dúvidas para a devida regularização do documento em Minas Gerais", reforça.

A exigência do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) de 2023 começa já nesta sexta-feira (1/9) para automóveis com finais de placa 1, 2 e 3. Os demais finais já têm os prazos determinados. Os veículos com finais de placa 4, 5 e 6 devem ser licenciados até o dia 30/9. Já os automóveis com finais de placa 7, 8, 9 e 0 têm até o dia 31/10 para renovar o documento.

Mutirão Online

O serviço está disponível no site www.transito.mg.gov.br , na opção “Consultar Motivo: Veículo Não Licenciado”. Também é possível verificar se existem pendências e imprimir o CRLV.

Em caso de dúvidas, o proprietário do veículo poderá realizar uma ligação de vídeo para falar com um atendente, que vai auxiliar sobre os procedimentos necessários para a regularização do veículo, além de ajudar na emissão de guias de pagamento.

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa