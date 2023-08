Nove pessoas são presas suspeitas de furto de carga avaliada em R$ 700 mil

Nove pessoas foram presas suspeitas de furto de uma carga de carne avaliada em R$ 700 mil. A prisão ocorreu na noite desse sábado (26/8), na BR-381, altura da cidade de Lavras, no Sul de Minas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a recuperação da carga, de 31 toneladas, e a prisão da quadrilha ocorreram quando os agentes verificaram uma movimentação suspeita no pátio de um posto de abastecimento na altura do km 691 da rodovia.

No local, os policiais localizaram uma carreta com a porta do baú do semirreboque aberta tendo ao seu lado um caminhão baú, onde já se encontrava boa parte da carga de carne furtada da carreta.

Dentro das carrocerias baús, os policiais detiveram sete suspeitos que furtavam a carga.

Com informações dadas pelos detidos, os policiais conseguiram localizar e deter os motoristas do caminhão e da carreta, que haviam fugido ao verem as viaturas da PRF.

Também foi constatada uma possível conivência do caminhoneiro, responsável pelo transporte da carga, na ação criminosa.

Os nove indivíduos foram encaminhados à Polícia Judiciária em Lavras pela prática dos crimes de associação criminosa e tentativa de furto.

Três veículos utilizados pelos criminosos foram apreendidos e colocados à disposição da Polícia Judiciária, juntamente com a carga recuperada.