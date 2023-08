Obra de via que liga a Zona da Mata ao Vale do Aço é entregue após 40 anos

Após 40 anos de espera da população na Região Central de Minas Gerais, as obras de pavimentação da LMG-760 foram entregues pelo Governo do Estado nessa quinta-feira (17/8). O trecho, de aproximadamente 50km, vai diminuir a distância entre o Vale do Aço e a Zona da Mata, além de conectar essas regiões à BR-381 e à BR-262, duas rodovias federais que também serão desafogadas.

Segundo o Governo de Minas, 216 mil pessoas serão beneficiadas e R$ 207 mil foram investidos nas obras. A rodovia começa no município de São José do Goiabal e segue até a cidade de Timóteo, no Vale do Aço. A melhoria da estrada começou a ser reivindicada pela população local na década de 1980. As intervenções fazem parte do "Provias", programa do Governo de Minas para obras rodoviárias. Atualmente, há 52 outras melhorias realizadas no estado.

Para o engenheiro eletricista Anísio Pereira da Silva, que mora em Marliéria, um dos municípios cortados pela rodovia, a conclusão da obra foi importante, também, para aumentar as expectativas de turismo rural. Ele, que é dono do Rancho Expedito, acredita que será um atrativo para os clientes. "Minha propriedade já tinha sido contemplada com a primeira etapa da obra, mas a conclusão traz mais expectativas. Além disso, também sei que melhora para as pessoas que se deslocam todos os dias de Goiabal e Dionísio para Coronel Fabriciano", conta.

Antes das obras, para os moradores de São José do Goiabal e região chegarem às cidades do Vale do Aço, era preciso ir para João Monlevade, passando pelas BRs 262 e 381. E, somente assim, chegavam a Ipatinga, num trajeto de quase 3h. Com a pavimentação da LMG-760, em pouco mais de 1h é possível chegar ao mesmo destino.

As melhorias e oportunidades são celebradas pelo prefeito de São José do Goiabal, Beto Guimarães (PSB). "Com ligação asfáltica, são possibilidades de trabalho, estudos e proximidade com as universidades do Vale do Aço. Além do turismo e venda dos produtos locais", diz.

A cerimônia de entrega das obras da rodovia foi realizada no entroncamento com a MG-320, no município de São José do Goiabal. O evento contou com a presença do governador Romeu Zema, do vice-governador Mateus Simões, do secretário de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), Pedro Bruno, e de outras autoridades.

O governo de Minas também destaca que, além do desenvolvimento da região, a pavimentação beneficiará diretamente o Parque Estadual do Rio Doce, facilitando o acesso aos atrativos naturais da Bacia do Rio Doce. A estimativa é que ocorra aumento de pelo menos 50% na visitação ao parque que, atualmente, recebe cerca de 15 mil visitantes por ano.