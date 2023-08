Ocorrência de homicídio complica trânsito no Anel Rodoviário

Uma ocorrência de homicídio complica o trânsito no Anel Rodoviário, na manhã desta sexta-feira (25/8).

Segundo informações iniciais da polícia, o corpo de Kleber Esteves, de 38 anos, foi encontrado crivado de balas, dentro do carro dele, um Fiesta de cor cinza, placa HBJ-2391. O veículo está parado no sentido Rio de Janeiro da rodovia. A ocorrência é na altura do km 541, perto da área de escape.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 4h da manhã de hoje.

Ainda de acordo com a PM, o carro tem marcas de tiro pela lataria. A perícia da Polícia Civil foi acionada e realiza os trabalhos de praxe.

A Via-040, concessionária que administra a pista, informou que uma faixa está interditada e há lentidão de 3 km.

O crime

As primeiras informações são de que a confusão começou numa churrascaria, onde a vítima, Kleber Esteves, e um instrutor de tiro, começaram a discutir. O instrutor estava com a namorada.

Por causa da discussão, os três foram retirados do estabelecimento. A discussão continuou do lado de fora, até que cada um entrou em seus respectivos carros. A suposição dos policiais militares é de que o instrutor perseguiu a vítima e, no Anel Rodoviário, cometeu o crime. A ocorrência ainda está em andamento.

REPORTAGEM EM ATUALIZAÇÃO