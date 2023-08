Ônibus com torcedores do Corinthians que tombou estava irregular, diz ANTT

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) confirmou, em nota, que o ônibus que levava torcedores do Corinthians e se acidentou na BR-381, próximo de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, não tem registro nem autorização para fazer o transporte de passageiros entre estados.

Segundo a Agência, por não ter as licenças necessárias para a viagem, ele estava em situação irregular. “A ANTT esclarece que fornecerá, quando solicitadas, todas as informações necessárias às autoridades de segurança pública para apoiar as investigações. Além disso, informa que a Arteris Fernão Dias, administradora do trecho da rodovia concedida, prestou todos os socorros iniciais”, diz a nota.

O acidente

O ônibus com torcedores do Corinthians tombou por volta das 3h deste domingo na BR-381, altura do Km 525,4, entre Brumadinho e Igarapé, na Grande BH, matando ao menos sete pessoas e deixando 36 feridos, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

Há uma divergência sobre o número de passageiros. O Corpo de Bombeiros informa 43; a PRF, 48.

Inicialmente, foi divulgada a informação de que, no local, sete pessoas morreram. No entanto, por volta das 9h30, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) emitiu um comunicado dando conta de oito mortos ao todo. Às 11h, a polícia recuou e publicou uma errata informando que se tratavam mesmo de sete mortes.

O transporte particular retornava depois da partida ocorrida no Mineirão , em Belo Horizonte, a 60 quilômetros do local do acidente.

Vítimas do acidente

De acordo com o tenente Fernando Fróis, do Corpo de Bombeiros, alguns torcedores ficaram presos sob o veículo. A equipe foi acionada por volta das 3h e, às 10h40, havia finalizado a remoção dos corpos.

"A rodovia está completamente fechada no sentido São Paulo para retirada dos corpos e encaminhamento para o IML. Não há previsão de destombamento do ônibus, haja vista que é um trabalho que requer paciência", disse.

Ainda segundo a corporação, seis torcedores recusaram atendimento médico e outros 27 foram conduzidos para hospitais. A maior parte das vítimas foi encaminhada para o Hospital Municipal de Contagem. Os outros torcedores foram levados aos Hospitais Municipais de Betim e Oliveira e para o Hospital João XXIII.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os torcedores que morreram no local não portavam documento de identificação, o que irá dificultar o reconhecimento das vítimas.

Local do acidente

O local é uma forte descida, com curvas fechadas. O segmento é conhecido como a Alto da Conquista e é um dos trechos mais perigosos da Rodovia Fernão Dias por se tratar de um local sinuoso e de serras, com curvas fechadas e declives fortes, apesar de duplicado, dotado de separação de pistas por barreira de concreto e contar com acostamento.

Nesse mesmo trecho, três quilômetros adiante, se encontra o local que foi considerado o mais mortal da Fernão Dias e o segundo pior de Minas Gerais, entre 2020 e 2022, quando sete pessoas morreram e quatro pessoas ficaram feridas, como mostrou a reportagem do Estado de minas.

O acidente com os torcedores agravou a situação do Km 525. O pior techo de Minas Gerais fica no Km 509 da BR-251, que registrou nove mortes e 12 feridos no mesmo período.

A concessionária que administra a rodovia, a Arteris Fernão Dias, informou que "atuou no atendimento com o envio de viaturas e mais de 20 colaboradores mobilizados no local", sendo que a prioridade seria o atendimento às vítimas e liberação do fluxo.