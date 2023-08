Ônibus com torcedores do Corinthians tomba na Fernão Dias e sete morrem

Um ônibus que transportava 46 torcedores do Corinthians tombou por volta das 6h30 deste domingo (20/8) na BR-381, altura do Km 525, em Brumadinho, na Grande BH, matando sete pessoas e deixando cerca de 10 feridos, de acordo com informações iniciais do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

O transporte particular retornava depois da partida ocorrida em Belo Horizonte, a 60 quilômetros do local do acidente, ocorrida no dia anterior, no Mineirão. Cerca de dez torcedores ficaram presos às ferragens do ônibus tombado.

O local é uma forte descida, com curvas fechadas. Ainda não foi divulgado a causa do acidente, mas o ônibus atingiu o barranco da encosta da serra e tombou, deslizando tombado pelo asfalto e espalhando destroços.

O segmento é conhecido como a Alto da Conquista e é um dos trechos mais perigosos da Rodovia Fernão Dias, por se tratar de um trecho sinuoso e de serras, com curvas fechadas e declives fortes, apesar de duplicado, dotado de separação de pistas por barreira de concreto e contar com acostamento.

Nesse mesmo trecho, três quilômetros adiante, se encontra o local que foi considerado o mais mortal da Fernão Dias e o segundo pior de Minas Gerais, entre 2020 e 2022, quando sete pessoas morreram e quatro pessoas ficaram feridas, como mostrou a reportagem do Estado de minas.

O acidente com os torcedores agravou a situação do Km 525. O pior techo de Minas Gerais fica no Km 509 da BR-251, que registrou nove mortes e 12 feridos no mesmo período.

A concessionária que administra a rodovia, a Arteris Fernão Dias, informou que "está atuando no atendimento com o envio de viaturas e mais de 20 colaboradores mobilizados no local", sendo que a prioridade seria o atendimento às vítimas e liberação do fluxo.

Dois feridos já teriam sido transportados via helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros e Pégasus da Polícia Militar.

Mais informações a seguir.