Ônibus perde freio, sobe em calçada e deixa quatro feridos em BH

Um ônibus do transporte público de Belo Horizonte perdeu o freio, subiu em uma calçada e deixou quatro pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (31/8), no bairro Bonsucesso, Região do Barreiro, em Belo Horizonte.

Segundo informações iniciais, o coletivo da linha 329, que faz Estação Barreiro/Jatobá, perdeu o freio ao descer a rua Gilberto Freire, que é íngreme.

Ao menos quatro pessoas ficaram feridas. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

Um guincho foi acionado para retirar o veículo do local do acidente.

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que "o veículo precisou usar a calçada e o terreno em barranco para reduzir a velocidade e parar. Alguns passageiros tiveram escoriações leves e não houve a solicitação para apoio do SAMU (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência)".

Ainda segundo o Executivo, o ônibus pertence ao consórcio Dez e estava com a autorização de tráfego válida até o dia 28/12/2023. "Agentes da Superintendência de Mobilidade do Município (Sumob) solicitaram ao consórcio esclarecimentos sobre o ocorrido e uma nova vistoria para o veículo", complementou em nota.