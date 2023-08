Padre investigado pela polícia é afastado de paróquia de Araxá

A Arquidiocese de Uberaba, no Triângulo Mineiro, afastou o padre da Paróquia Sagrada Família de Araxá, Márcio André Ferreira Soares. O afastamento aconteceu após nota assinada pelo Padre Vigário Geral, Saulo Emílio Pinheiro Moraes, emitida nesta quinta-feira (17/8).

Ontem (16/8), segundo a nota, chegou ao conhecimento do Arcebispo Dom Paulo Mendes a existência de uma denúncia contra o padre Márcio André cuja investigação está em curso na Delegacia de Orientação e Proteção à Família de Araxá.

“Diante das denúncias, como medida cautelar, juntamente com membros do Conselho Presbiteral, o Arcebispo Metropolitano achou por bem afastar o referido sacerdote de todas as atividades eclesiais, até que as investigações sejam concluídas”, destacou a nota.

O padre Saulo Emílio complementou que espera que a medida colabore para que a verdade dos fatos seja esclarecida. “Como Pastor da Arquidiocese de Uberaba, o senhor Arcebispo, com o coração profundamente ferido, roga ao Sagrado Coração de Jesus que tudo seja esclarecido com justiça e misericórdia”, finalizou.

A reportagem questionou para a PCMG sobre qual crime o padre Márcio André está sendo investigado, bem como se ele chegou a ser detido e se responde em liberdade. Confira a resposta na íntegra:

“As informações passíveis de divulgação, até o momento, são as seguintes: Em relação à ocorrência registrada nesta terça-feira (15/8), em Araxá, a Polícia Civil instaurou inquérito policial para a completa apuração dos fatos. A investigação prossegue a cargo da Delegacia de Orientação e Proteção à Família do município. Outras informações serão prestadas em momento oportuno”.