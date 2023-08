Pancadas de chuva para BH e Minas nesta terça, com ventos de até 60 km/h

Pancadas de chuva devem cair na tarde desta terça-feira (28/8) em BH, com trovoadas isoladas.

Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima na capital mineira foi de 14,4°C e a máxima estimada é de 26°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 50% à tarde.

Em Minas, o dia é de muitas nuvens e possibilidade de chuva em praticamente todo o estado. Céu nublado com chuva isolada no Noroeste, Norte, Jequitinhonha. Céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva isoladas na Zona da Mata, Rio Doce, Metropolitana e Oeste.

Nas demais regiões, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

As Regiões do Vale do Rio Doce, Noroeste, Vale do Mucuri, Norte, Jequitinhonha, Central Mineira e Metropolitana de Belo Horizonte estão sob um alerta de chuva de até 50 mm/dia.

Os ventos podem variar de 40 a 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vale até as 10h.

Recomendações do Inmet