Passeio ciclístico é realizado entre Capinópolis e Cachoeira Dourada

Cachoeira Dourada, Minas Gerais. Na manhã do último domingo, 13 de agosto, o 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros de Ituiutaba realizou medidas preventivas e acompanhou um conjunto de ciclistas em um evento ambiental. O evento, realizado pela empresa Bayer, consistiu em um passeio ciclístico que teve início em Capinópolis, tendo como destino Cachoeira Dourada, no estado de Minas Gerais.

Durante todo o percurso, a equipe de bombeiros esteve ao lado dos participantes do evento, monitorando de perto possíveis necessidades de assistência e fornecendo apoio quando necessário, especialmente para aqueles que estavam mais afastados e dispersos do grupo principal.

Além dos bombeiros militares, a Polícia Militar Rodoviária, a Polícia Militar, o Departamento de Estradas e Rodagem (DER) e uma ambulância cedida pelo município de destino também estiveram presentes.

Ações ambientais da Bayer

Ação ambiental foi realizada na manhã desta terça-feira, e reuniu autoridades policias, Patrulheiros Mirins, parceiros e colaboradores da Bayer | Foto: Paulo Braga

A empresa Bayer promoveu uma ação socioambiental com condutores de veículos na MGC-154 — entre Ituiutaba e Capinópolis. A ação foi realizada no Posto da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) na manhã de terça-feira (08.ago.23).

A Polícia Militar de Minas Gerais apoiou o evento, e compareceu com os participantes do projeto Patrulheiros Mirins. As crianças, sob a tutela dos policiais e colaboradores da Bayer, abordaram os condutores, passaram orientações e distribuíram mudas nativas.