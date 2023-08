PBH abre agenda para castração grátis de cães e gatos em setembro

Os donos de cães e gatos interessados em fazer a castração gratuita dos animais poderão agendar a cirurgia a partir das 8h desta quarta-feira (30/8), informou a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

O procedimento será feito em setembro, e as marcações dos horários devem ser feitas no Portal de Serviços do Executivo municipal. Os animais precisam ter entre 4 meses e 8 anos de idade e os filhotes de gatos devem pesar mais de 1,5kg.