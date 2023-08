PC prende homem suspeito de liderar grupo que entregava drogas em presídios

Um grupo de traficantes que atuava nos bairros Imbiruçu e PTB, em Betim, e no Palmital, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi parcialmente desmantelado pela Polícia Civil (PCMG), que realizou, nessa segunda-feira (21/8), a "Operação Catapulta", que cumpriu cinco mandados de prisão, 10 de busca e apreensão e uma prisão em flagrante.

Na operação, foram apreendidos três veículos, sendo uma motocicleta, uma barra de cocaína, produtos químicos utilizados no refino da droga, 93 pinos de cocaína prontos para a distribuição, celulares, dinheiro e uma prensa hidráulica. O grupo, segundo a Polícia Civil, utilizava drones para fazer a entrega de drogas e celulares em um presídio na Grande BH.

As investigações foram coordenadas pela equipe da 2ª Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, unidade vinculada ao Departamento Estadual de Operações Especiais (Deoesp). O objetivo era prender integrantes de uma organização criminosa atuante no tráfico de drogas, tanto na venda ilícita de maconha quanto no refino e comercialização de cocaína.

Leia: Dupla ligada ao tráfico no Rio é presa com veículos de luxo em Ubá

O líder do grupo, um homem de 27 anos, está preso em uma unidade do sistema prisional e, de dentro do presídio, coordenavs o abastecimento de vários bairros de Santa Luzia (Conjunto Palmital, São Benedito, Industrial, Americano e Petrópolis) e de Betim (São Caetano, PTB, Imbiruçu e Santa Cruz). Ele foi preso após a apreensão de grande quantidade de drogas, armas de fogo e insumos para refino.

Leia: Homem é morto por disputa pelo tráfico de drogas em BH

O responsável pelo refino da cocaína, assim como pela distribuição e gerência dos pontos de venda de drogas da organização criminosa, um homem de 21 anos, foi preso nessa operação.