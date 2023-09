PCMG apreende mais de 800 papelotes de cocaína e trio é preso em Monte Alegre

Em mais um capítulo das ações de combate ao tráfico de entorpecentes na cidade de Monte Alegre de Minas, no Triângulo Mineiro, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deu continuidade à sua ofensiva.

Nesta quarta-feira (9.ago.23), após uma meticulosa fase de monitoramento, a PCMG deflagrou uma operação que culminou na prisão de três indivíduos, sendo dois homens de 26 e 29 anos, e uma jovem de 24 anos. Foram apreendidos 837 papelotes de cocaína.

Segundo informações levantadas pela Delegacia de Polícia Civil em Monte Alegre de Minas, o foco central das investigações recaía sobre um indivíduo suspeito de 26 anos. Esse suspeito, cujas atividades estavam sob escrutínio, teria recebido no dia anterior (8.ago.23) um carregamento significativo da substância ilícita, delineando seu papel na distribuição dessa carga.

Utilizando as informações obtidas, a equipe de investigação passou a monitorar atentamente as movimentações nas proximidades do local em questão. Essa vigilância culminou na manhã do dia seguinte, quando ocorreu a abordagem ao veículo que transportava os três indivíduos detidos.

Após uma busca minuciosa no interior do veículo, os agentes da Polícia Civil encontraram uma porção dos papelotes de cocaína. Ademais, uma busca realizada no imóvel que estava sob monitoramento revelou o restante do material, já pronto para ser comercializado.

Além das drogas apreendidas, foram confiscados um automóvel e dois aparelhos celulares que, possivelmente, continham informações relevantes para a investigação em curso.

Após a conclusão das etapas de apreensão e investigação, os suspeitos foram formalmente autuados por envolvimento no crime de tráfico de substâncias ilícitas. Consequentemente, foram encaminhados ao sistema prisional, aguardando os desdobramentos legais do processo.

Essa não é a primeira vez que a cidade vivencia uma operação de tamanha magnitude contra o tráfico de cocaína. No final do mês de junho, a PCMG já havia conduzido uma ação similar, resultando na apreensão de dois mil papelotes da substância e na detenção de duas pessoas. As investigações continuam a todo vapor, com o objetivo de identificar outros elementos envolvidos nessa rede de tráfico que opera na localidade.