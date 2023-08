PCMG faz operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em BH

O Departamento Estadual de Operações Especiais (DEOESP) da Polícia Civil realizou, nesta quarta-feira (29/8), mais uma etapa da Operação Sanctus, contra o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A ação resultou no cumprimento de mandado de prisão de sete pessoas, sendo seis em Belo Horizonte e Grande BH, e uma no Espírito Santo.

A operação desta quarta consistiu na intervenção numa revendedora de automóveis usados, de alto nível, a BM Barão, na Avenida Barão Homem de Melo, 2581, Bairro Jardim América. No local foram apreendidos 10 veículos, sendo duas motocicletas. Além disso, duas armas de fogo e cerca de um quilo de pasta base.

Com um dos presos, segundo o delegado Davi Batista, da DRACO, um empresário, foi apreendido um automóvel Mercedes Benz, onde estava a droga e as armas. "O nível de vida desse homem é incompatível com seus ganhos", disse.

A operação teve início há um ano e meio, quando a polícia Civil recebeu a informação sobre o abastecimento de drogas no Espírito Santo, que estaria sendo feito por traficantes mineiros, ligados ao tráfico internacional.

A Polícia Civil contou com a colaboração da Polícia Rodoviária Federal, que apreendeu um caminhão com cerca de 370 quilos de cocaína, que tinha como destino o Piauí.

Logo depois, foi apreendido um automóvel de passeio, que seguia de Minas para o Espírito Santo, com 30 quilos de cocaína. "Era tudo da mesmo quilha", diz o delegado Davi.

A revendedora de automóveis, segundo o delegado Davi, era usada para lavar o dinheiro do tráfico. "Eles pegavam o dinheiro da venda de droga e compravam veículos. Depois os revendiam a preços superiores, aumentando o lucro".

As investigações continuam. Já se sabe, por exemplo, que a droga chega a Minas Gerais a partir do Paraná. O motorista que transportava a cocaína para o Piauí, inclusive, é do Paraná.

O homen preso nesta quarta-feira, segundo o delegado Davi, é um dos cabeças da organização criminosa, sendo um dos responsáveis pela distribuição de drogas e lavagem de dinheiro.