Peão de Minas campeão vai concorrer a prêmio de quase R$ 5 milhões nos EUA

O peão João Paulo de Moraes, campeão da montaria em touros da Liga Nacional de Rodeio, ocorrida no último final de semana na Festa de Peão de Barretos (SP), foi recebido nesta segunda-feira (28/8) em Congonhal, no sul de Minas Gerais, com muita festa e com direito a desfile em caminhão do Corpo de Bombeiros, nas principais ruas sua cidade.

Ao mesmo tempo, os conterrâneos comemoraram a conquista do peão soltando muitos fogos de artifício.

Além da fivela de campeão, ele ganhou R$ 90 mil e garantiu vaga no The American, o rodeio mais bem pago do mundo, que acontecerá em maio do ano que vem em Arlington, cidade do estado norte-americano do Texas. A competição paga 1 milhão de dólares, cerca de R$ 4,86 milhões, ao vencedor.

Por meio de redes sociais, o peão disse que, primeiramente, agradece a Deus e à Nossa Senhora Aparecida pelo feito e por estar dando força a ele. “Eles me dão força para fazer o que eu mais amo na vida que é montar em boi. Também quero agradecer a minha família, minha esposa e todos que torcem por mim, a cidade de Congonhal e meus patrocinadores”, ressaltou o peão mineiro.

Em tom mais emotivo, Moraes continua: “Só Deus sabe do sonho que eu tinha de ir para os Estados Unidos e hoje eu consegui”, disse sem conseguir conter as lágrimas.

Após pequena pausa e os olhos marejados, o peão afirmou com determinação: “Eu coloquei na minha cabeça. Eu quero ser um campeão mundial. Agora sabendo que eu tenho essa oportunidade eu vou dar o meu melhor”, destaca.

A cidade natal do peão, que tem cerca de 11 mil habitantes, tem como atrativos turísticos a Cachoeira das 15 Quedas e a Serra de São Domingos.