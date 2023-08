Peregrinos participam da grande festa para Nossa Senhora da Abadia

Todos os caminhos levam a Romaria, na Região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais, a 491 quilômetros de Belo Horizonte. Nesta terça-feira (15), dia da padroeira, Nossa Senhora da Abadia, os peregrinos chegam a pé, a cavalo, de bicicleta ou em caravanas, sempre com as emoções voltadas para o santuário basílica que guarda a imagem da protetora da cidade com 3,3 mil habitantes.

A expectativa é que de cerca de 150 mil pessoas, entre moradores e visitantes vindos de várias localidades, participem da festa que completa 153 anos e tem, como ponto alto, a procissão com a imagem de Nossa Senhora da Abadia. É um "mar" de gente em meio às terras do cerrado, com as ondas de fé que se espalham por toda a região, incluindo partes de São Paulo e Goiás, e emocionam quem chega.

Às 17h, haverá celebração eucarística solene de encerramento do jubileu presidido pelo arcebispo metropolitano de Uberaba, dom Paulo Mendes Peixoto, a procissão luminosa e a coroação da imagem da padroeira pela Paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens, de Estrela do Sul. Na sequência, encenação da subida de Nossa Senhora ao céu e queima de fogos.

"Depois da pandemia, as pessoas estão mais em busca de Deus, afinal, já colheram muitos frutos amargos. A devoção mariana é grande, cresce cada vez mais, e a figura da Mãe, Nossa Senhora, revela o rosto materno de Deus", diz o reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Abadia, padre Márcio Ruback, há 10 anos na paróquia.

Satisfeito com a movimentação que, há três semanas, toma conta do município, o reitor disse que abençoou 95 comitivas de cavaleiros de cidades e estados vizinhos. O lema da festa, este ano, é "Corações ardentes – Pés a caminho".

Caminhos da fé

Ao longo das estradas, os peregrinos fazem sua jornada espiritual, que se completa com a chegada "aos pés da santa". Para tocar a imagem da padroeira, homens e mulheres sobem a longa escadaria lateral, muitos de joelhos. "Venho todos os anos pedir bênçãos e agradecer as graças alcançadas", contou o empresário Tadeu Moreira Prates, mineiro de Unaí, no Noroeste do estado, residente no Pará.

Vindo de Uberlândia, na Região do Triângulo, o comerciante José Carlos Trajano veio agradecer "pelos netos", Melissa, de 7 anos, e João Carlos, de 2. Ele estava acompanhado da irmã Maria Aparecida Trajano e da mãe das crianças, Ana Carolaine Matias da Silva. "Somos gratos por tudo que Deus nos dá", afirmou Maria Aparecida.

Destaque na multidão para uma família de Patos de Minas: estavam todos com uma roupa com margaridas estampadas no tecido escuro. "Este é nosso segundo ano aqui", disse Andressa Aparecida, carregando o filho Henrique, de 2. Ao lado, o marido Pablo Henrique Rodrigues, técnico agrícola, com a filha Helena, de 5, completou: " E estamos pensando em vir agora todo ano".

História

A devoção a Nossa Senhora da Abadia chegou ao Brasil com os portugueses e floresceu primeiramente no Triângulo Mineiro. Nessa região, várias cidades têm como padroeira Nossa Senhora da Abadia. Com o tempo, a devoção chegou a Goiás.

Atualmente, um dos locais mais famosos pelas peregrinações é o Santuário Basílica Nossa Senhora da Abadia, em Romaria, ex- Água Suja, antigo centro de garimpagem de diamantes. O Santuário de Nossa Senhora da Abadia atrai todos os anos, em 15 de agosto, milhares de devotos. Também Uberaba, no Triângulo, apresenta forte devoção a nossa Senhora da Abadia.