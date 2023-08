PM apreende 460 quilos de maconha depois de denúncia anônima

Uma denúncia anônima levou polícia do 8º Regimento de Polícia Militar (RPM), em Governador Valadares, a apreender grande quantidade de maconha, na madrugada desta segunda-feira, no centro de Periquito, no Vale do Rio Doce. No total, 460 quilos da droga. O motorista do veículo que transportava o produto, Victor Hugo Pinto Neves, de 26 anos, foi preso.

A maconha, em 488 barras, estava numa Kombi, que era escoltada por um Toyota Corolla, e foi apreendida quando o veículo passava pela Avenida Waldemiro Barrel.

A denúncia veio por telefone. O informante disse que a droga era aguardada por traficantes locais e que este carregamento seria superior ao de outras remessas.

Foi, então, montada uma operação. Tão logo a Kombi chegou à cidade, a operação foi deflagrada.

O veículo primeiro foi seguido e cercado ao chegar ao centro de Periquito. O motorista, assustado, tentou fugir, mas foi capturado. O segundo motorista, do Corolla, ao perceber a presença da polícia, arrancou em velocidade, no sentido de Baguari, onde o veículo foi abandonado. O suspeito continuou a fuga a pé e ainda não foi encontrado. Além da droga, os militares apreenderam R$ 556,00, que estavam em poder de Victor.