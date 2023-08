PM apreende R$ 4 milhões de pasta base de cocaína no Triângulo

Um total de 102,4 quilos de pasta base de cocaína foi apreendido dentro de uma caminhonete pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), no quilômetro nove da rodovia MG-426, próximo a Iturama, no Triângulo Mineiro, na manhã desta quinta-feira (17/8). A droga estava em 99 tabletes, avaliados em R$ 4 milhões.

O motorista, Anderson Prates da Silva, de 37 anos, natural do Mato Grosso do Sul, foi preso. Dois outros ocupantes do veículo, suspeitos de integrar uma quadrilha especializada na remessa de drogas para Minas Gerais, estão foragidos.

A prisão e apreensão começaram quando a PMRv realizava uma operação. O soldado Correia Alves deu ordem de parada para a Toyota Hilux placa PND4G90, de Campo Grande. Ao invés de reduzir a velocidade do veículo, ele acelerou e jogou o carro contra o policial.

Imediatamente, policiais entraram em duas viaturas que participavam da operação e saíram em perseguição à Hilux. Três quilômetros à frente, eles se aproximaram do veículo em fuga. Segundo a ocorrência policial, como o carro perseguido não dava sinais de diminuir a velocidade, o sargento Márcio efetuou três tiros de alerta, mas de nada adiantou.

Em dado momento, os policiais viram quando objetos, semelhantes a tabletes, passaram a ser arremessados para fora da cabine da caminhonete. E quando Anderson reduziu a velocidade, dois homens saltaram do veículo e correram para uma área de mato.

Os policiais continuaram a perseguir o veículo e Anderson, ao ser alcançado, jogou a Hilux contra as viaturas policiais. Em seguida, parou o carro e tentou fugir a pé, mas acabou alcançado e preso.

Ao ser interrogado, o motorista da Hilux contou que tinha sido contratado apenas para levar o carregamento e dois homens até o interior de Minas, mas que não sabia qual seria o município.

Anderson disse que tinha recebido o carro em Campo Grande, com o documento em nome dele, entregue por Felipe Ribeiro Souza, que aparece como vendedor, mas que ele não tinha dado dinheiro algum pela aquisição.

De Campo Grande, ele seguiu para Paraíso das Águas, também no Mato Grosso do Sul, onde apanhou os dois homens, conhecidos como 'Vaguinho' e 'Meio Zóio', além da carga, que ele alega não saber do que se tratava.

Seguiram, então com destino a Minas Gerais, quando foram flagrados. Anderson contou, ainda, que receberia R$ 7 mil para dirigir do mato Grosso do Sul até Minas Gerais. Ele foi levado para a Delegacia de Iturama e deverá ser transferido para a Polícia Federal, em Uberlândia.

Os policiais fizeram buscas nas margens da rodovia, recolhendo os tabletes da droga atirados pela janela e também atrás dos dois fugitivos.

Participaram da operação os militares da PM, tenente Quatrone, sargento Márcio, sargento Nilton César, sargento Araújo e soldados Correia Alves e Júnio Costa.