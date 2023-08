PM e CDL fazem ação para reforçar campanha antifurto na Savassi

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em parceria com a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH), realizou uma ação de combate a furtos e arrombamentos na Savassi, na Região Centro-Sul da capital. A iniciativa, que aconteceu nesta sexta-feira (18/8) , tem o objetivo de reforçar o Programa Cidadão Conectado, da PM.

A campanha alerta para a prevenção a furtos e arrombamentos em veículos, lojas, bares e restaurantes. Uma das estratégias é educar os motoristas da cidade para se manterem atentos nas vias e quando deixam seus carros estacionados.

A orientação é que, quando o motorista for deixar o carro parado na rua, objetos não fiquem expostos dentro do carro. Outra dica é não deixar pertences sobre a mesa em bares e restaurantes, nem produtos em exposição nas vitrines.

O presidente da CDL, Marcelo de Souza e Silva, explica que a Savassi foi escolhida para a ação por ser uma das regiões mais movimentadas da cidade. “Por ser uma região que recebe pessoas de outros pontos da cidade, irá funcionar como um disseminador da campanha e da conscientização”, justifica Marcelo.

Uma das soluções encontradas pela PM, de acordo com a tenente Blenda Rodrigues Amaral, responsável pela região da Savassi, é entrar em contato com o motorista se houver um carro com objetos expostos dentro. Usando a placa do veículo e a base de dados da Polícia Militar, os agentes entram em contato com o dono do veículo e orientam sobre as medidas preventivas.

“As pessoas sempre nos agradecem e ficam surpresas com o cuidado da PM nesse tipo de situação. Já ligamos para motoristas que deixaram o carro completamente aberto”, conta a tenente.

Dicas de segurança da Polícia Militar

Não deixar pertences expostos em veículos e baús de motocicletas.

Evitar estacionar em locais escuros e sem movimentação.

Sempre conferir se as portas dos estabelecimentos estão trancadas ao encerrar o expediente.

Sempre que possível ativar os equipamentos de segurança como alarmes e câmeras.

Priorizar vitrines mais seguras, onde o produto não fique exposto sem alguma proteção.

Não deixar pertences sobre as mesas de bares e restaurantes.

Evitar deixar produtos em cima do balcão.

*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli.