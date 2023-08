Polícia Militar recupera módulos de colheitadeira furtados em Capinópolis, e prende três suspeitos

A Polícia Militar (PM) prendeu três suspeitos e recuperou módulos que haviam sido furtados de uma colheitadeira na região da Grama, zona rural de Capinópolis. O furto ocorreu na madrugada desta quarta-feira (23.ago.23).

O produtor rural, 47 anos, chegou à fazenda para iniciar a colheita de “milho safrinha”, e constatou que os maquinários não estavam funcionando, e após verificação notou que haviam sido subtraídos os dois módulos eletrônicos de sua respectiva colheitadeira.

Diante da situação, considerando que um dos suspeitos fez contato com a vítima, via aplicativo de mensagens whatsapp na noite anterior, ocasião em que supostamente, informava sobre a possível ida de criminosos até a propriedade rural.

O fato acabou levantando suspeitas, e o produtor rural acionou a Polícia Militar.

A PM, em diligências, conseguiu prender o suspeito, 21 anos, próximo à Canápolis, em uma lavoura de abacaxi. O jovem acabou entregando os comparsas.

Os suspeitos, 18, 21 e 25 anos foram presos e encaminhados ao 5º Pelotão PM de Capinópolis.

O mesmo produtor rural teve dois tratores furtados – um em julho e outro no início de agosto.

Um ex-funcionário, o jovem de 21 anos, que cresceu na fazenda, é um dos envolvidos no crime. Ele já havia extorquido o produtor rural anteriormente para que ele pagasse um resgate dos produtos furtados. O criminoso chegou a extorquir cerca de R$1.700 reais da vítima.

O ex-funcionário negou ter envolvimento com o furto dos tratores, confirmando apenas o furto dos módulos.

O Tenente Anderson, comandante do destacamento da PM de Canápolis, deu mais detalhes.

“Após as primeiras diligências, nós chegamos ao principal suspeito e que em conversa com ele, inicialmente ele negou os fatos. Localizamos, então, os dois módulos furtados e a vítima fez o reconhecimento das peças furtadas. E estamos aqui agora, concluindo a ocorrência e as demais diligências de investigação serão tomadas pela Polícia Civil e, enfim, um indivíduo preso e dois sendo conduzidos também até a delegacia para prestar demais esclarecimentos na condição de suspeito”, disse o comandante.

A defesa dos envolvidos foi procurada, mas não quis se manifestar.

Os tratores furtados em datas anteriores, ainda não foram encontrados.