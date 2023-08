Polícia procura suspeito de jogar bananas em Centro de Capoeira de Uberaba

A polícia de Uberaba, no Triângulo Mineiro, procura o responsável ou responsáveis por jogar algumas bananas dentro do Centro de Capoeira Águia Branca. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (11/8).

No momento do suposto caso de injúria racial, segundo informações do registro da Polícia Militar (PM), uma adolescente foi atingida no braço por uma das frutas.

Ela e cerca de 30 capoeiristas, entre crianças e adolescentes, ensaiavam para uma apresentação teatral. Além dos jovens também estavam no local pais de alunos, professores e uma assistente social.

Testemunhas relataram para a PM que não viram quem jogou as bananas. Nota de repúdio

Por meio das redes sociais, a presidente do centro de capoeira, Núbia Nogueira Puma, publicou uma nota de repúdio:

“No último dia 11, o Centro de Capoeira Águia Branca e seus integrantes foram vítimas de racismo recebendo chuva de bananas.

Condenamos esses atos que nos últimos anos vem sendo frequentes. Me solidarizo com os envolvidos. Pedimos a união da sociedade para que possamos combater esse mal que assola o planeta.

Continuaremos em frente lutando. Juntos somos mais fortes. A nossa origem é pura resistência. E não vai ser a prática desses atos nocivos que irão nos parar.

Racismo é crime, e tem que ser denunciado”.

Sobre o fato ocorrido na sexta (11/8) e registrado na tarde de ontem (14/8), em Uberaba, a Poli%u0301cia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que esta%u0301 apurando o caso com base nas informac%u0327o%u0303es narradas pelo solicitante, de 44 anos. Assim que possi%u0301vel, outras informac%u0327o%u0303es sera%u0303o divulgadas.