Polícia suspeita de guerra do tráfico em assassinato ocorrido em Betim

Um homem de 31 anos, conhecido por Leozinho, recém-saído do sistema penal e que usava tornozeleira eletrônica, morreu, e outro de 24, Neguim, ficou ferido, num tiroteio ocorrido no final da noite dessa segunda-feira (28/8). O crime ocorreu no cruzamento da Avenida Principal com Rua Doutor Maurício Saiba, em Betim (MG).

A Polícia Militar informa no Boletim de Ocorrência que foi chamada a noite passada por um homem que é pai de Leozinho. Segundo o pai, dois homens chegaram à casa dele, procurando pelo filho. O homem então ligou para o filho e o avisou. Pai e filho moram próximos, nas proximidades do Clube Pingo d‘água.

Pouco tempo depois, o pai ouviu tiros, junto à cerca da chácara onde vive. Correu para ver o que era e encontrou o filho caído.

Segundo testemunhas, os autores dos disparos eram dois homens encapuzados, que fugiram do local num Fiat Siena de cor cinza, indo em direção à BR-262. A vítima ferida foi encaminhada para o Hospital Regional de Betim, onde morreu.

A PM procurou refazer os passos de Leozinho, desde que saiu de casa em direção à residência do pai, e descobriu que ele estava próximo a um buraco, cavado no chão, onde havia uma certa quantidade de maconha.

As suspeitas da Delegacia de Homicídios de Betim são de que o crime teria ligação com o fato de Leozinho ter sido presidiário e que o assassinato teria ocorrido devido a um acerto de contas que envolve o tráfico de drogas em presídios.