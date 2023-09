Policiais militares pulam muro para resgatar crianças em Salinas

Dois meninos, de 1 e 3 anos, foram encontrados sozinhos e chorando, dentro de uma casa fechada, em Salinas, no Norte de Minas. Para entrar na moradia, os policiais militares tiveram que pular o muro. A mãe das crianças, de 22 anos, foi levada para a delegacia acusada por abandono de incapaz.

O fato aconteceu nessa quarta-feira (30/08). A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar, com o apoio do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes de Salinas, que resgatou as crianças e as levou para a casa da bisavó paterna.

De acordo com a Polícia Militar, além de sozinhas, as crianças estavam com fome e foram encontradas em um local insalubre, com sujeira, roupas espalhadas pelo chão, muito mofo e poeira.

“Por ser pai, senti uma enorme tristeza, pois nem poderia imaginar meus filhos vivendo naquela situação. Muito triste mesmo aquele ambiente”, declarou o sargento Marden Antunes Machado, que atuou na ocorrência, juntamente com o cabo Washington Rodrigues Cardoso, de Salinas.

“As crianças estavam numa situação deplorável, sozinhas em um local com sujeira e mau-cheiro. Em oito anos no Conselho Tutelar eu nunca tinha me deparado com uma coisa dessa”, afirmou o conselheiro tutelar Junior Barbosa. Ele foi até a casa onde as crinças foram resgatadas, juntamente com a presidente do Conselho Tutelar de Salinas Liene Mendes Moreira.

O sargento Machado disse que, inicialmente, uma equipe da Policia Militar foi até a moradia, mas que a casa estava com as portas trancadas. Na sequência, os policiais receberam o chamado de um vizinho, informando que as crianças poderiam estar sozinhas na moradia, pois não paravam de chorar.

“Retornamos ao local e realmente constatamos que as crianças estavam sozinhas”, relatou o PM. Ainda segundo ele, por intermédio da casa do vizinho, os militares pularam o muro e entraram no domicílio onde os dois meninos se encontravam sozinhos.

“Então, pulamos o muro e nos deparamos com um cenário lamentável, a casa estava em um estado totalmente insalubre, suja, com roupas espalhadas por toda parte, muito morfo e poeira. As crianças estavam sujas e aparentemente com fome”, revelou Machado.

Ele disse que a PM acionou imediatamente o Conselho Tutelar. Em seguida, a mãe das crianças, que trabalha como balconista, chegou ao local. Ela alegou aos policiais que havia saído para comprar pão.

A mãe foi levada para a delegacia, mas foi liberada e vai responder processo em liberdade, por abandono de incapaz.

O Conselho Tutelar localizou o pai das crianças, que é agente de combate a endemias e estava trabalhando na zona rural. O homem estava afastado da mãe das crianças, em cumprindo de medida protetiva, após desentendimento com a ex-mulher.

Conforme o conselheiro tutelar, as crianças foram levadas para a casa da bisavó paterna, mas o pai dos meninos assinou um termo, assumindo a responsabilidade pelos filhos até que haja uma decisão judicial.