Policiais socorrem menino de 2 anos picado por escorpião

O menino, de 2 anos, foi picado por um escorpião, nessa quarta-feira (30/8), em São José da Lapa, na Grande BH, e resgatado por policiais militares até o Hospital João XXIII, na capital.

Segundo a avó de Levi, a criança estava brincando no quintal de casa quando começou a chorar e mostrou a mão vermelha. Ela foi olhar o local onde o menino estava e encontrou o animal.

A mãe e a avó de Levi saíram em busca de ajuda e pediram socorro em um batalhão da Polícia Militar de São José da Lapa. “Fomos para a UPA Vespasiano, mas lá eles não tinham soro. Então, viemos para o João XXIII. Só tenho que agradecer, porque foi o socorro rápido que salvou a vida do meu neto”.

De acordo com a Polícia Militar, durante o trajeto até o Hospital João XXIII, o menino chegou a vomitar e perder a consciência. No entanto, a viatura conseguiu chegar em tempo hábil para a criança ser socorrida com vida.

“São anjos. Se não fosse o socorro rápido, meu neto não estaria aqui. A destreza no volante dos policiais salvou meu neto. Chegamos rápido no hospital para aplicar o soro”, disse a avó da criança.

O menino foi encaminhado para o Centro de Terapia Intensiva (CTI), onde recebeu o soro e segue em observação, respondendo bem ao tratamento. O estado de saúde dele é considerado estável.