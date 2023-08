Prazos para emissões de CRLVs 2023 são divulgados

A exigência do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) de 2023 começa na próxima sexta-feira (1/9) para automóveis com finais de placa 1,2 e 3. Até a véspera do prazo, dia 31/8, a CET-MG promove mutirões online para a regularização do CRLV 2023, das 8h30 às 16h.

Os demais finais já têm os prazos determinados.Os veículos com finais de placa 4,5 e 6 devem ser licenciados até o dia 30/9. Já os automotores com finais de placa 7,8,9 e 0 têm até o dia 31/10 para renovar o documento.

Leia também: Motorista de aplicativo e casal brigam por causa de música gospel no carro

Condutores flagrados sem o documento atualizado após o prazo estabelecido se enquadram em infração gravíssima, com registro de sete pontos na habilitação, remoção do veículo para um pátio credenciado e multa de R$ 293,47, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A Taxa de Renovação do Licenciamento Anual do Veículo (TRLAV) e eventuais multas devem estar quitadas antes que os proprietários de automóveis possam acessar o CRLV 2023, o Imposto de Propriedade de Veículo Automotor (IPVA), o seguro obrigatório anterior a 2021. O veículo também não pode ter restrições judiciais ou administrativas que impeçam a emissão do documento.

Mutirão

O serviço está disponível no site www.transito.mg.gov.br , na opção “Consultar Motivo: Veículo Não Licenciado”. Também é possível verificar se existem pendências e imprimir o CRLV.

Em caso de dúvidas, o proprietário do veículo poderá realizar uma ligação de vídeo para falar com um atendente, que vai auxiliar sobre os procedimentos necessários para a regularização do veículo, além de ajudar na emissão de guias de pagamento.

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa