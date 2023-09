Prefeito de Capinópolis reivindica, em Brasília, liberação de recursos para construção de prédio do CRAS

(Esq) Izabel Carneiro, Jane Matos e Cleidimar Zanotto

Capinópolis, Minas Gerais. O prefeito de Capinópolis, Cleidimar Zanotto, esteve em Brasília na última quarta e quinta-feira (10.ago.23), reivindicando recurso de emenda parlamentar para a construção do novo prédio do Centro de Referência de Assistência Social — CRAS.

O prefeito esteve reunido com Izabel Carneiro, integrante da assessoria do deputado federal Zé Vitor (PL/MG), e com a assessora do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Jane Matos.

O Ministério do Desenvolvimento deve publicar uma portaria, onde os recursos serão liberados.

“O novo prédio proporcionará um ambiente adequado às atividades sociais e tão relevantes do CRAS em Capinópolis”, disse Cleidimar Zanotto, prefeito de Capinópolis.

O valor do repasse será de R$ 477.500,00, e a obra será concluída com contrapartida do Município de Capinópolis na ordem de R$ 391.816,72.

A obra já está licitada, e quando o recurso estiver liberado, uma construtora iniciará a obra.

Importância do CRAS

O CRAS desempenha um papel importante na identificação das demandas da comunidade e na articulação de ações intersetoriais, envolvendo outras políticas públicas, como saúde, educação, trabalho e habitação, para abordar as questões sociais de maneira integrada e eficaz.