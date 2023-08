Em Brasília, prefeito de Capinópolis solicita construção de acostamento e manutenção da MGC-154

Rodovia MGC-154 não conta com acostamento, o que eleva o risco de acidentes | Foto: Paulo Braga

Capinópolis, Minas Gerais. O prefeito de Capinópolis, Cleidimar Zanotto, está em Brasília (DF) requerendo a construção de acostamento e manutenção da MGC-154, no trecho que liga Capinópolis à Ituiutaba. O prefeito seguiu à capital federal na última quarta-feira (16.ago.23), e apresentou as solicitações durante o debate na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados nesta quinta-feira (17).

Cleidimar Zanotto foi acompanhado pelo deputado federal Zé Vitor (PL/MG).

(esq) Cleidimar Zanotto, o deputado federal Zé Vitor e o prefeito de Indianópolis, Lindomar Amaro

O deputado Zé Vitor, que solicitou o debate, explica que Minas Gerais possui a mais extensa malha rodoviária do Brasil, mas a maior parte das rodovias apresenta problemas. Ele destaca que não é raro os motoristas encontrarem pelo caminho pontes caídas, buracos, erosões e queda de barreiras.

A MGC-154 foi totalmente recapeada há mais de 10 anos. Foi no final de 2012, quando o asfalto estava totalmente deteriorado, que a pista recebeu a atenção do Governo do Estado de Minas Gerais. O prefeito de Capinópolis quer evitar que a situação se repita.

“Essa rodovia é o principal acesso que temos à BR-365, que dá sentido à Ituiutaba e Uberlândia. Não podemos deixar que a situação da pista se deteriore a ponto causar acidentes e prejuízos. Sabemos que nossa safra agrícola é escoada por essa rodovia, e importantes empresas do setor sucroalcooleiro a utilizam para captar matéria prima e escoar sua produção”, disse Cleidimar Zanotto, que deve retornar à Capinópolis ainda nesta quinta-feira.

Cleidimar Zanotto em Brasília (DF)

Na última segunda-feira (14), muitos romeiros saíram em peregrinação de Capinópolis rumo ao Santuário de Nossa Senhora D´Abadia em Ituiutaba. Como a rodovia não conta com acostamento, muitos peregrinos se arriscaram pelo trecho. Cabe ressaltar que mesmo com os riscos ao longo dos 30 km da rodovia, não foram registrados acidentes com os fiéis.